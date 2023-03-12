Борисова рассказала об успешном опыте похудения

Дана Борисова на своей страничке в социальной сети написала, что за полтора месяца смогла избавиться от почти семи лишних килограммов. Помогло телеведущей постройнеть правильное питание. Об этом пишет gazeta.ru.

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«За полтора месяца минус 6600. Сегодня закончились мои 6 недель нутрициологического питания. Результат снижения веса от 63,6 до 57 килограммов», — сообщила Дана.

Также Борисова написала, что у нее наладился сон, уменьшилась тяга к сигаретам и она сократила количество лекарств для лечения биполярного расстройства.

Ранее телеведущая рассказывала, что после новогодних праздников стала весить 63, 6 кг. Поэтому она срочно обратилась к специалисту.