Борисова рассказала об успешном опыте похудения

Дана Борисова на своей страничке в социальной сети написала, что за полтора месяца смогла избавиться от почти семи лишних килограммов. Помогло телеведущей постройнеть правильное питание. Об этом пишет gazeta.ru.
«За полтора месяца минус 6600. Сегодня закончились мои 6 недель нутрициологического питания. Результат снижения веса от 63,6 до 57 килограммов», — сообщила Дана.
Также Борисова написала, что у нее наладился сон, уменьшилась тяга к сигаретам и она сократила количество лекарств для лечения биполярного расстройства.
Ранее телеведущая рассказывала, что после новогодних праздников стала весить 63, 6 кг. Поэтому она срочно обратилась к специалисту.
Ведущая Дана Борисова объяснила в социальных сетях, почему не посетила день рождения балерины Анастасии Волочковой. По словам Борисовой, Волочкова настойчиво предлагала ведущей прийти на торжество, но та отказалась. Теледива отметила, что опасалась скандала.