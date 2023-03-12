В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
14 минут назад

Борисова рассказала об успешном опыте похудения

Ирина Лебедева

Дана Борисова на своей страничке в социальной сети написала, что за полтора месяца смогла избавиться от почти семи лишних килограммов. Помогло телеведущей постройнеть правильное питание. Об этом пишет gazeta.ru.

Борисова рассказала об успешном опыте похудения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«За полтора месяца минус 6600. Сегодня закончились мои 6 недель нутрициологического питания. Результат снижения веса от 63,6 до 57 килограммов», — сообщила Дана.

Также Борисова написала, что у нее наладился сон, уменьшилась тяга к сигаретам и она сократила количество лекарств для лечения биполярного расстройства.

Ранее телеведущая рассказывала, что после новогодних праздников стала весить 63, 6 кг. Поэтому она срочно обратилась к специалисту.

Ведущая Дана Борисова объяснила в социальных сетях, почему не посетила день рождения балерины Анастасии Волочковой. По словам Борисовой, Волочкова настойчиво предлагала ведущей прийти на торжество, но та отказалась. Теледива отметила, что опасалась скандала.

Шоу-бизнес,Дана Борисова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий