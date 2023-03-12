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1 час назад

Штурм показала, как отдыхает на Карибах

Ирина Лебедева

Наталья Штурм отправилась в свадебное путешествие. Певица с супругом Альбертом отдыхает на острове Сен-Мартен в Карибском море. Наталья запечатлела себя на пляже.

Штурм показала, как отдыхает на Карибах
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

56-летняя певица продемонстрировала стройную фигуру в микрошортах, верхе от купальника и парео. Звезда показала подписчикам белоснежный песок, воду лазурного цвета и заявила, что никакие спа-процедуры не восстанавливают ее силы так, как отдых на морском берегу.

Instagram (организация запрещена в России)*

Также Штурм пожаловалась на мелкую неприятность. Она показала ссадину на руке – накануне она неудачно прыгнула в бассейн.

«Я так обрадовалась, что долетела… Ну, отметила чуть-чуть. Отбила себе весь левый бок. Ну, ничего, все пройдет», — объяснила она.

Еще осенью прошлого года певица Наталья Штурм сообщила

о том, что выходит замуж. Ее возлюбленный — ювелир по имени Альберт, фамилию которого Наталья решила не раскрывать.

Известно, что будущие супруги познакомились несколько лет назад во время путешествия по Занзибару. Альберт уже делал предложение руки и сердца Наталье, но только в прошлом году она наконец ответила согласие. И вот сейчас пара выдвинулась в романтическое путешествие.

*соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.

Шоу-бизнес,Наталья Штурм,
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