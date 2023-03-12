Сябитова высказалась о российских мужчинах

Роза Сябитова убеждена, что тридцатилетняя женщина, разведенная и имеющая детей, едва ли сможет еще раз создать семью. И при этом предупреждает, что выходить замуж лучше пораньше.
«Как говорила моя бабуля, девушка — скоропортящийся продукт. Никаких сейчас других реалий нет. Мы тоже были молодыми и думали, как вы. Вы думаете, что Америку изобрели, потому что у вас есть гаджеты, Интернет… Все будет то же самое», — утверждает телесваха.
Сябитова твердо стоит на своем – мужчинам нужна беспроблемная молодая девушка. Свою позицию она объяснила журналистам POPCAKE.
«Российского мужчину не переделаешь, у него родовая память. Он не хочет девушек с детьми, которым тридцатник. Зачем? Если женится 20-летней, через десять лет будет спать с 30-летней. А если на 30-летней, то с 40-летней. Зачем ему это надо? Так и мама не разрешит. Не надо себе придумывать, что время у вас другое. Просто вам будет поздняк метаться в сороковник. Природу не обманешь».
При этом самой Сябитовой ни возраст, ни наличие детей не помешали во второй раз выйти замуж. Правда, союз достаточно быстро распался – по словам Розы, супруг начал позволять себе рукоприкладство.
Ранее Роза Сябитова призналась, что в личных отношениях всегда придерживалась принципа, что любовь – не самое главное в жизни. Еще бабушка внушала ей, что главное – удачно выйти замуж, тогда все будет хорошо. Роза так и старалась поступать – своих мужей она выбирала по расчету.