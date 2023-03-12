Сябитова высказалась о российских мужчинах

«Российского мужчину не переделаешь, у него родовая память. Он не хочет девушек с детьми, которым тридцатник. Зачем? Если женится 20-летней, через десять лет будет спать с 30-летней. А если на 30-летней, то с 40-летней. Зачем ему это надо? Так и мама не разрешит. Не надо себе придумывать, что время у вас другое. Просто вам будет поздняк метаться в сороковник. Природу не обманешь».