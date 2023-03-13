Гороскоп на 14 марта 2023 года: что обещают астрологи

ОВНЫ В этот вторник Овнам понадобится помощь профессионала. Чем быстрее вы с этим смиритесь, тем лучше будет результат. Так что ваша задача №1 на 14 марта - приглушить голос эго. ТЕЛЬЦЫ Тельцы в этот день будут ходить по краю, говорят звёзды. И советуют вам лишний раз не рисковать и не пытаться кому-то что-то доказать. Может не получиться… БЛИЗНЕЦЫ 14 марта Близнецы должны внимательно слушать окружающих. От их слов, возможно, будет зависеть ваша дальнейшая судьба. Так что не игнорируйте ни сказанное вам лично, ни подслушанное. РАКИ Раки в этот вторник должны четко следовать собственным планам. Звёзды предупреждают: могут найтись те, кто эти ваши планы захочет разрушить. Так что будьте начеку 14 марта. ЛЬВЫ Львы в этот день могут испытать целый калейдоскоп эмоций. Звёзды советуют вам одно: не показывать своих чувств окружающим. Рядом с вами могут находиться "доброжелатели". ДЕВЫ Если Дев 14 марта ждёт общение с теми, кто выше их по должности или положению, нужно будет держать эмоции под контролем. А с этим у вас может быть неважно, предупреждают звёзды. ВЕСЫ Если 14 марта Весам придётся выполнять чьи-то обязанности, важно будет не игнорировать собственные. Звёзды предупреждают: ваше благородство может вам дорого обойтись. СКОРПИОНЫ Скорпионы в этот день должны будут сделать что-то бескорыстно. Звёзды призывают вас 14 марта откопать из недр души гуманность - вам зачтется. СТРЕЛЬЦЫ Стрельцы в этот день будут отвечать не только за собственную судьбу, но и за будущее кого-то из окружения. Отнеситесь ответственно к этой роли 14 марта. КОЗЕРОГИ Если Козероги получат неприятную весть, важно будет сохранять спокойствие - тогда удастся быстро найти и выход из ситуации, и союзников, говорят звёзды. ВОДОЛЕИ 14 марта Водолеи должны будут проявить свою творческую натуру (даже если речь идёт не совсем о творческих вопросах). Звёзды рекомендуют вам расчехлить фантазию - она давно ждёт своего часа. РЫБЫ Рыбы могут упустить какую-то важную деталь в настоящем, поддавшись воспоминаниям о прошлом. Звёзды призывают вас не витать в облаках и спуститься с небес на землю 14 марта. Фото: unsplash.com