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1 час назад

40-летняя Юлия Ковальчук опубликовала селфи без фильтров

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Селфи без фильтров опубликовала 40-летняя экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Таким образом она ответила на комментарии о своем возрасте.

40-летняя Юлия Ковальчук опубликовала селфи без фильтров
Фото: @juliakovalchuk@juliakovalchuk

«Конечно, я повзрослела. И пусть, девочки, комментарии типа: "Как ты постарела или повзрослела" — вас не пугают и не обижают. Это же такое счастье — быть взрослой, свободной и самодостаточной. Да и взрослеть нужно уметь», — подписала кадр звезда.

Откровенность Ковальчук восхитила ее фолловеров. «Прекрасно выглядите! Ухоженная, молодая и красивая», «Никого не слушайте! У каждого возраста свои плюсы», «Очень красиво взрослеете», — написали они.

Ранее селфи без макияжа и фильтров опубликовала жена солиста группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова певица Регина Бурд. «После лыжной тренировки. Кайф», — подписала артистка выложенное в сторис селфи без косметики.

Шоу-бизнес,Регина Бурд,Юлия Ковальчук,Сергей Жуков,
18+
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