40-летняя Юлия Ковальчук опубликовала селфи без фильтров

«Конечно, я повзрослела. И пусть, девочки, комментарии типа: "Как ты постарела или повзрослела" — вас не пугают и не обижают. Это же такое счастье — быть взрослой, свободной и самодостаточной. Да и взрослеть нужно уметь», — подписала кадр звезда.