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41 минуту назад

Жена Диброва посмеялась над слухами о рождении внебрачного ребенка

Ирина Лебедева

Полина Диброва обратилась к подписчикам после того, как в интернете распространилась скандальная история о том, что у нее родился ребенок от африканского спортсмена. Сплетня появилась в тот момент, когда Дмитрий и Полина с детьми отправились на отдых в Таиланд.Об этом сообщает ФАН.

Жена Диброва посмеялась над слухами о рождении внебрачного ребенка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам супруги телеведущего, на них обрушился шквал звонков от родных и знакомых.

«Меня разбудил шквал сообщений от друзей насчет этой новости, которая сейчас бороздит просторы интернета. Это просто шок! Вы серьезно? Чемпион Африки по кикбоксингу Джанни Родари (итальянский писатель, автор «Чиполлино», Полина шутит прим. Ред.) — отец моего темнокожего ребенка?»

Самого Диброва насмешила фантазия авторов, сообщивших, что он якобы убежал из роддома, когда увидел цвет кожи малыша, и упал в снег от отчаяния. Полина показала, как ее муж и сыновья аплодируют сочинителям фейка.

33-летняя Полина Диброва замужем за 62-летним Дмитрием Дибровым с 2009 года. У пары трое сыновей – Илья, Федор и Александр.

Шоу-бизнес,Полина Диброва,
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