Безруков и Матисон обвенчались

Сергей Безруков обвенчался с женой - режиссером Анной Матисон после восьми лет совместной жизни и шести лет брака. Художественный руководитель Московского губернского театра выложил фотоотчет о событии на своей страничке в социальной сети.

Отметим, у актера есть еще внебрачные дети. И он практически ничего о них не рассказывает. По данным СМИ, девочка Александра появилась на свет в 2008 году, а мальчик Иван — в 2011-м. Сергей Безруков признался, что никогда не забывал о дочери и сыне. И с самого их рождения актер содержит детей.