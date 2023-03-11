Безруков и Матисон обвенчались

Сергей Безруков обвенчался с женой - режиссером Анной Матисон после восьми лет совместной жизни и шести лет брака. Художественный руководитель Московского губернского театра выложил фотоотчет о событии на своей страничке в социальной сети.
«Уже восемь лет вместе! Фото с венчания», - сообщил народный артист России.
Как информирует «Комсомольская Правда», Сергей и Анна поженились в 2016 году. Сейчас Безруков и Матисон воспитывают троих совместных детей: шестилетнюю Марию, четырехлетнего Степана и годовалого Василия.
Отметим, у актера есть еще внебрачные дети. И он практически ничего о них не рассказывает. По данным СМИ, девочка Александра появилась на свет в 2008 году, а мальчик Иван — в 2011-м. Сергей Безруков признался, что никогда не забывал о дочери и сыне. И с самого их рождения актер содержит детей.