Штурм улетела в свадебное путешествие

Наталья Штурм и ее возлюбленный Альберт отправились в свадебное путешествие. Для отдыха пара выбрала остров Сен-Мартен в Карибском море.

Наталья выложила в микроблоге фотоотчет с местными красивыми видами. Правда, добираться до места назначения пришлось достаточно долго, - пишет «Комсомольская Правда».

«Наше свадебное путешествие началось. Наконец добралась, ради этого рая можно и на 36 часов пути забить»,- написала певица.

Альберт уже давно ухаживает за Натальей. Пару лет назад они даже собрались пожениться. Но Штурм увлеклась музыкантом из Ирландии Дереком Глисоном и уехала к нему в Болгарию.

Но Альберт решил вернуть возлюбленную и опять сделал ей предложение руки и сердца. Роман с музыкантом себя исчерпал, и Штурм вернулась к прежнему возлюбленному.