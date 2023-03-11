Бьянка выиграла суд за неработающую канализацию

Певица Татьяна Липницкая ( сценический псевдонима – Бьянка) выиграла суд у юридической компании, которая не выполнила перед ней свои обязательства по помощи в подключении ее дома к канализации и водоснабжению.

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Еще в 2019 году Бьянка построила дом в Одинцовском районе Московской области. Далее необходимо было подключить особняк к коммуникациям. Эту проблему взяла на себя единая городская служба «Помощь дольщикам», - рассказывает ФАН.

Юристы взяли у нее деньги за оперативное оформление документов на подключение дома к сетям, и исчезли. Певица была вынуждена обратиться в суд, который постановил, что компания должна выплатить артистке 375 тысяч рублей компенсации.

По словам Татьяны, она не единственная, кто пострадал от мошенников из «Помощи дольщикам».