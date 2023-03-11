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1 час назад

Бьянка выиграла суд за неработающую канализацию

Ирина Лебедева

Певица Татьяна Липницкая ( сценический псевдонима – Бьянка) выиграла суд у юридической компании, которая не выполнила перед ней свои обязательства по помощи в подключении ее дома к канализации и водоснабжению.

Бьянка выиграла суд за неработающую канализацию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Еще в 2019 году Бьянка построила дом в Одинцовском районе Московской области. Далее необходимо было подключить особняк к коммуникациям. Эту проблему взяла на себя единая городская служба «Помощь дольщикам», - рассказывает ФАН.

Юристы взяли у нее деньги за оперативное оформление документов на подключение дома к сетям, и исчезли. Певица была вынуждена обратиться в суд, который постановил, что компания должна выплатить артистке 375 тысяч рублей компенсации.

По словам Татьяны, она не единственная, кто пострадал от мошенников из «Помощи дольщикам».

Татьяна Липницкая, более известная под псевдонимом Бьянка, прославилась в нулевых благодаря своим песням. Она — одна из первых исполнителей R&B в России. Сейчас она периодически выпускает новые треки, а также часто дает интервью журналистам.

Шоу-бизнес,Татьяна Липницкая,
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