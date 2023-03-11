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1 час назад

После скандала с Гуфом его жена попала под капельницу

Ирина Лебедева

Юлии Королевой, жене рэпера Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф, потребовалась медицинская помощь после скандальной выходки музыканта. Она оказалась под капельницей, вернувшись из Таиланда в Москву.

После скандала с Гуфом его жена попала под капельницу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Гуф с семьей собирался провести зиму в Таиланде. Однако, как пишет портал slovodel.com, между ним и супругой возник конфликт. По информации Юлии, Гуф вновь увлекся запрещенными веществами и стал неадекватно себя вести. Гуф выложил в интернет видеоролик о том, что ему плохо и нужна скорая помощь.

Уехать в Москву девушка какое-то время не могла, поскольку муж отобрал у нее документы.

И только после того, как к рэперу прилетела сестра, Юлия смогла вырваться домой. По возвращению она опубликовала в микроблоге снимок из больницы, где она лежит под капельницей. При этом девушка успокоила фолловеров, объяснив, что теперь уже все будет в порядке.

Блогер и телеведущая Алена Водонаева прокомментировала в Telegram-канале поведение рэпера. Водонаева поделилась своим мнением о публикациях Долматова, в которых его жена Юлия Королева рыдает и грозит вызвать полицию.

В тех же роликах супруга артиста просит отдать ее паспорт и обвиняет исполнителя в употреблении запрещенных веществ. Водонаева осудила рэпера за «реалити-шоу из семьи».

«Наркотики – зло», - заключила ведущая.

Шоу-бизнес,Гуф,Юлия Королева,Алена Водонаева,
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