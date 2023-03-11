После скандала с Гуфом его жена попала под капельницу

Юлии Королевой, жене рэпера Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф, потребовалась медицинская помощь после скандальной выходки музыканта. Она оказалась под капельницей, вернувшись из Таиланда в Москву.

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Гуф с семьей собирался провести зиму в Таиланде. Однако, как пишет портал slovodel.com, между ним и супругой возник конфликт. По информации Юлии, Гуф вновь увлекся запрещенными веществами и стал неадекватно себя вести. Гуф выложил в интернет видеоролик о том, что ему плохо и нужна скорая помощь.

Уехать в Москву девушка какое-то время не могла, поскольку муж отобрал у нее документы.

И только после того, как к рэперу прилетела сестра, Юлия смогла вырваться домой. По возвращению она опубликовала в микроблоге снимок из больницы, где она лежит под капельницей. При этом девушка успокоила фолловеров, объяснив, что теперь уже все будет в порядке.

Блогер и телеведущая Алена Водонаева прокомментировала в Telegram-канале поведение рэпера. Водонаева поделилась своим мнением о публикациях Долматова, в которых его жена Юлия Королева рыдает и грозит вызвать полицию.

В тех же роликах супруга артиста просит отдать ее паспорт и обвиняет исполнителя в употреблении запрещенных веществ. Водонаева осудила рэпера за «реалити-шоу из семьи».