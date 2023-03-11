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57 минут назад

Михайлов приобрел несколько квартир в Дубае

Ирина Лебедева

Российские знаменитости активно скупают недвижимость в Арабских Эмиратах. Певец Стас Михайлов также поддержал этот тренд. Стало известно, что он вложил деньги сразу в несколько апартаментов. Об этом информирует СтарХит.

Михайлов приобрел несколько квартир в Дубае
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Михайлов выбрал небоскреб The Palm Tower, расположенный на насыпном острове Palm Jumeirah. В здании 52 этажа и 450 квартир, на крыше небоскреба оборудовал большой бассейн, есть своя территория, где можно играть в сквош и теннис.

Стас приобрел несколько просторных квартир с двумя спальнями. Певец не комментировал покупку – будут ли этим жильем пользоваться он сам, его родные и друзья, или же часть будет сдаваться в аренду.

Звездный исполнитель Стас Михайлов накануне сообщил, что видит своих детей не так часто, как это бы ему хотелось. Напомним, что у артиста шестеро наследников. К сожалению, из-за плотного графика концертов и гастрольных туров, а также записей новых альбомов у него практически нет времени на общение с ними.

Шоу-бизнес,Стас Михайлов,
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