Стало известно, куда улетела на отдых Семенович

Анна Семенович в последнее время рассказывала подписчикам о своем женском сообществе под названием «Клуб богинь». Певица, видимо, потратила много сил на свое детище (вступление в клуб происходит на платной основе), и решила восстановить форму в теплых краях.
Об этом она рассказала на своей страничке в социальной сети. Анна показала весь процесс перелета из холодной Москвы к солнечным пляжам, пообещав продемонстрировать поклонникам «океан, море, любовь, счастье и белый песок», - пишет издание passion.ru.
Первый видеоролик Семенович сняла после посадки в самолет.
Она написала:
«Ну что, кто-то вылетает на Мальдивы. Сейчас будет раскладываться в кроватку и спать».
Затем Анна опубликовала вид из самолета на столицу Мальдивских островов
Завершил фотоотчет короткий ролик из аэропорта после посадки.
«Ну что, вот на таком прекрасном самолете мы летели. Здравствуй солнце, ура», - радостно сообщила звезда.
Ранее певица Анна Семенович рассказала о своих впечатлениях после поездок в зону СВО. По словам исполнительницы, она видела, что жители Луганска и Донецка радуются приезду российских звезд. Более того, для них выступление артиста из России нечто большее, чем просто концерт, уверена Семенович.
«Я видела, как люди, которые живут там, мечтали стать Россией. Я вижу надежду в глазах зрителей. Они понимают, что, если приезжают российские артисты, мы единая страна», – рассказала артистка в передаче «Жизнь и судьба».