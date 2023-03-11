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1 час назад

Стало известно, куда улетела на отдых Семенович

Ирина Лебедева

Анна Семенович в последнее время рассказывала подписчикам о своем женском сообществе под названием «Клуб богинь». Певица, видимо, потратила много сил на свое детище (вступление в клуб происходит на платной основе), и решила восстановить форму в теплых краях.

Стало известно, куда улетела на отдых Семенович
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом она рассказала на своей страничке в социальной сети. Анна показала весь процесс перелета из холодной Москвы к солнечным пляжам, пообещав продемонстрировать поклонникам «океан, море, любовь, счастье и белый песок», - пишет издание passion.ru.

Первый видеоролик Семенович сняла после посадки в самолет.

Она написала:

«Ну что, кто-то вылетает на Мальдивы. Сейчас будет раскладываться в кроватку и спать».

Затем Анна опубликовала вид из самолета на столицу Мальдивских островов

Завершил фотоотчет короткий ролик из аэропорта после посадки.

«Ну что, вот на таком прекрасном самолете мы летели. Здравствуй солнце, ура», - радостно сообщила звезда.

Ранее певица Анна Семенович рассказала о своих впечатлениях после поездок в зону СВО. По словам исполнительницы, она видела, что жители Луганска и Донецка радуются приезду российских звезд. Более того, для них выступление артиста из России нечто большее, чем просто концерт, уверена Семенович.

«Я видела, как люди, которые живут там, мечтали стать Россией. Я вижу надежду в глазах зрителей. Они понимают, что, если приезжают российские артисты, мы единая страна», – рассказала артистка в передаче «Жизнь и судьба».

Шоу-бизнес,Анна Семенович,
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