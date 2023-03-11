Стало известно, куда улетела на отдых Семенович

Анна Семенович в последнее время рассказывала подписчикам о своем женском сообществе под названием «Клуб богинь». Певица, видимо, потратила много сил на свое детище (вступление в клуб происходит на платной основе), и решила восстановить форму в теплых краях.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Об этом она рассказала на своей страничке в социальной сети. Анна показала весь процесс перелета из холодной Москвы к солнечным пляжам, пообещав продемонстрировать поклонникам «океан, море, любовь, счастье и белый песок», - пишет издание passion.ru.

Первый видеоролик Семенович сняла после посадки в самолет.

Она написала:

«Ну что, кто-то вылетает на Мальдивы. Сейчас будет раскладываться в кроватку и спать».

Затем Анна опубликовала вид из самолета на столицу Мальдивских островов

Завершил фотоотчет короткий ролик из аэропорта после посадки.

«Ну что, вот на таком прекрасном самолете мы летели. Здравствуй солнце, ура», - радостно сообщила звезда.

Ранее певица Анна Семенович рассказала о своих впечатлениях после поездок в зону СВО. По словам исполнительницы, она видела, что жители Луганска и Донецка радуются приезду российских звезд. Более того, для них выступление артиста из России нечто большее, чем просто концерт, уверена Семенович.