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1 час назад

Звезда "Куантико" и бывшая Мисс мира Приянка Чопра расплакалась от критики ее фигуры

Газета.Ru

Звезда сериала «Куантико» и бывшая Мисс мира Приянка Чопра расплакалась от критики ее фигуры, сообщает FoxNews.

Бывшая Мисс мира расплакалась от критики ее фигуры
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Индийская актриса призналась, что в последняя время часто сталкивается с бодишеймингом. Звезда заявила, что общепризнанные стандарты женской фигуры следует пересмотреть. В частности, она раскритиковала размерную сетку для женщин.

«Буквально на этой неделе во время примерки платья мне сказали, что я больше не вмещаюсь в «базовый размер». Базовым считается 2 размер, который рассчитан на очень худых женщин. Мне было больно до слез услышать эту критику в свой адрес», — призналась Чопра.

Актриса уточнила, что требования к женской внешности неоправданно высоки, а соответствовать им практически невозможно.

«Я очень благодарна тому трамплину, которым для меня стало участие и победа на конкурсе красоты Мисс мира. Но я очень хочу, чтобы в мои 40 меня перестали оценивать по тому, как я выгляжу», — подытожила она.

Шоу-бизнес,Приянка Чопра,
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