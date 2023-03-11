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29 минут назад

Гарик Харламов нашел плагиат в песне Марины Федункив

Российская Газета

Ведущий шоу Comedy Club Гарик Харламов обнаружил плагиат в творчестве актрисы Марины Федункив, известной по роли мамы Коляна в сериале "Реальные пацаны".

Гарик Харламов нашел плагиат в песне Марины Федункив
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Как сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу ТНТ, вопросы у Харламова вызвала песня "Не Моника Белуччи", которую недавно записала Федункив.

Комик заявил, что эта композиция напоминает песню "Федерико Феллини" от дуэта Galibri & Mavik.

Сейчас Марина Федункив развернула бурную деятельность. Она не только записывает треки, но и недавно сыграла главную роль в сериале "Кафе "Куба" о жизни придорожного кафе. Этот сериал стартует на ТНТ 13 марта.

Шоу-бизнес,Гарик Харламов,Марина Федункив,
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