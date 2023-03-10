Комик и телеведущий Михаил Галустян поделился впечатлениями от работы с Ольгой Бузовой в передаче "Новые звезды в Африке". Монолог шоумена опубликовал журналист Олег Пилягин в Instagram.

Фото: Пресс-служба телеканала ТНТ Пресс-служба телеканала ТНТ

Галустян назвал Бузову своим "отдельным испытанием" в проекте. Ведущий признался, что ему порой бывает трудно с коллегой. Однако комик считает артистку замечательным и прекрасным человеком. Шоумену нравится, что ведущая разрешает ему шутить над ней.

"Но я делаю это ласково и непринужденно", - пояснил Галустян.