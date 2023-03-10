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1 час назад

Михаил Галустян назвал Бузову своим "отдельным испытанием"

Газета.Ru

Комик и телеведущий Михаил Галустян поделился впечатлениями от работы с Ольгой Бузовой в передаче "Новые звезды в Африке". Монолог шоумена опубликовал журналист Олег Пилягин в Instagram.

Галустян назвал Бузову своим "отдельным испытанием"
Фото: Пресс-служба телеканала ТНТПресс-служба телеканала ТНТ

Галустян назвал Бузову своим "отдельным испытанием" в проекте. Ведущий признался, что ему порой бывает трудно с коллегой. Однако комик считает артистку замечательным и прекрасным человеком. Шоумену нравится, что ведущая разрешает ему шутить над ней.

"Но я делаю это ласково и непринужденно", - пояснил Галустян.

Ранее Бузова рассказала об экстремальных условиях, в которых ей приходилось жить на съемках шоу "Звезды в Африке".

Шоу-бизнес,Михаил Галустян,
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