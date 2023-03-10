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23 минуты назад

Появились подробности о женихе дочери Александра Малинина

Мослента

22-летняя дочь эстрадного певца Александра Малинина Устинья Малинина собралась замуж за состоятельного англичанина по имени Зак. Подробности стали известны журналистам издания KP.RU.

Появились подробности о женихе дочери Александра Малинина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации источника, молодые люди познакомились несколько лет назад в Лондоне, где Малинина учится в Королевской академии музыки. Дочь знаменитого певца редко обнародует факты личной жизни. Ее мать Эмма Малинина рассказала, что жених дочери — заботливый мужчина, на которого можно положиться.

Уточняется, что возлюбленные много времени проводят вместе, посещая культурные места, парки и рестораны. Зак дарит Устинье букеты и драгоценные украшения, стоимость которых нередко превышает миллионы рублей.

О деятельности англичанина информации нет. В социальных сетях у него закрытая страница, но в профиле указано, что его интересуют финансы и опера.

Ранее сообщалось, что дочери Александра Малинина подарили помолвочное кольцо за сотни тысяч рублей.

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