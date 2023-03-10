Участницу «Дом-2» обманули на 1 млн рублей

Экс-участницу «Дом-2» Викторию Берникову обманули почти на 1 млн рублей мошенники, она пыталась купить изделия из кожи питона и крокодила, сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

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Мошенница в беседе с Берниковой представилась Татьяной, она пояснила, что живет на Бали, общение началось еще в начале февраля 2022 года, сказал Мельников РИА «Новости».

Татьяна предложила жертве купить изделия из кожи питона и крокодила, и Берникова перевела ей деньги, но товар так и не поступил. Мошенница объясняла это невозможностью отправить изделия и обещала вернуть деньги, но в октябре она перестала отвечать.

Мельников пояснил, что кроме Берниковой есть и другие пострадавшие, всего их минимум пять. Все они хотели купить изделия из кожи питона и крокодила.

Берникова написала заявление на имя главы МВД Владимира Колокольцева, в нем сообщается, что она потеряла порядка 1 млн рублей. Девушка попросила привлечь неустановленных лиц к уголовной ответственности по статье «Мошенничество».