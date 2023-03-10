В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 75.90EUR 80.14
Войти в почту
34 минуты назад

Ольга Бузова рассказала, как тяжело зарабатывала на еду в юности

Вести Подмосковья

Накануне премьеры нового сезона экстремального шоу «Новые звезды в Африке» его ведущая Ольга Бузова дала интервью. Она рассказала об условиях жизни на проекте. В рамках проекта спортсмены, актеры, юмористы и блогеры практически выживают. Об этом сообщает издание «Дни.ру».

Ольга Бузова рассказала, как тяжело зарабатывала на еду в юности
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

В новом сезоне у участников шоу не будет свободного доступа к еде, все приходится добывать самостоятельно. Бузова добавила, что условия в новом сезоне будут более суровыми. Кроме того, участникам придется преодолевать себя в моральном плане.

Но сама Ольга привыкла к тяжелому труду и знает, как добываются деньги, поэтому она не боится сложностей. Это лишь закаляет характер, подчеркнула она.

Также во время беседы певица отметила, что легко справилась со всеми испытаниями на проекте «Новые звезды в Африке», несмотря на свои страхи. Ранее Ольга говорила, что сильно боится змей.

Шоу-бизнес,Ольга Бузова,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий