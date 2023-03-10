Ольга Бузова рассказала, как тяжело зарабатывала на еду в юности

Накануне премьеры нового сезона экстремального шоу «Новые звезды в Африке» его ведущая Ольга Бузова дала интервью. Она рассказала об условиях жизни на проекте. В рамках проекта спортсмены, актеры, юмористы и блогеры практически выживают. Об этом сообщает издание «Дни.ру».

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

В новом сезоне у участников шоу не будет свободного доступа к еде, все приходится добывать самостоятельно. Бузова добавила, что условия в новом сезоне будут более суровыми. Кроме того, участникам придется преодолевать себя в моральном плане.

Но сама Ольга привыкла к тяжелому труду и знает, как добываются деньги, поэтому она не боится сложностей. Это лишь закаляет характер, подчеркнула она.