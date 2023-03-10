Депутаты призвали лишить Земфиру* всего имущества в России

Певицу Земфиру (признана в РФ иностранным агентом) потребовали лишить всего имущества в России после выхода новой песни про "заболевшую" родину, которую "учат любить" насильно. Об этом сообщает Telegram-канал Shot (издание Life.ru).
Источник издания сообщил, что депутаты направили обращение с жалобой на Земфиру в Генпрокуратуру РФ.
По данным канала, у 46-летней звезды есть двухкомнатная квартира в Москве стоимостью более чем в 55 млн руб. и нежилое помещение на Магистральной в Хорошевском районе, которое пустует. Также у певицы есть участок в Башкирии площадью восемь соток с двумя домами, в которых живут лучшая подруга умершей матери звезды и жена ее погибшего брата. Кроме того, переехавшая во Францию певица оставила в России автомобили BMW 325i и Mercedes-Benz C 200 4MATIC.
Новую композицию PODNHA певица опубликовала в ночь на 10 марта.