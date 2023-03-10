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30 минут назад

Shot: депутаты отправили жалобу на Земфиру* в Генпрокуратуру РФ

Газета.Ru

Певицу Земфиру (признана в РФ иностранным агентом) потребовали лишить всего имущества в России после выхода новой песни про "заболевшую" родину, которую "учат любить" насильно. Об этом сообщает Telegram-канал Shot (издание Life.ru).

Депутаты призвали лишить Земфиру* всего имущества в России
Фото: ТАССТАСС

Источник издания сообщил, что депутаты направили обращение с жалобой на Земфиру в Генпрокуратуру РФ.

По данным канала, у 46-летней звезды есть двухкомнатная квартира в Москве стоимостью более чем в 55 млн руб. и нежилое помещение на Магистральной в Хорошевском районе, которое пустует. Также у певицы есть участок в Башкирии площадью восемь соток с двумя домами, в которых живут лучшая подруга умершей матери звезды и жена ее погибшего брата. Кроме того, переехавшая во Францию певица оставила в России автомобили BMW 325i и Mercedes-Benz C 200 4MATIC.

Земфира* выпустила песню о принудительной любви к родине

Новую композицию PODNHA певица опубликовала в ночь на 10 марта.

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