Депутаты призвали лишить Земфиру* всего имущества в России

По данным канала, у 46-летней звезды есть двухкомнатная квартира в Москве стоимостью более чем в 55 млн руб. и нежилое помещение на Магистральной в Хорошевском районе, которое пустует. Также у певицы есть участок в Башкирии площадью восемь соток с двумя домами, в которых живут лучшая подруга умершей матери звезды и жена ее погибшего брата. Кроме того, переехавшая во Францию певица оставила в России автомобили BMW 325i и Mercedes-Benz C 200 4MATIC.