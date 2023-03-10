10 марта 65-летие отмечает американская актриса, продюсер и бывшая модель Шэрон Стоун.

Она дебютировала в незначительной роли в фильме Вуди Аллена «Воспоминания о звездной пыли». Затем актрисе доставались второстепенные роли в лентах «Непримиримые противоречия» и «Копи царя Соломона». Она также сыграла подругу Стивена Сигала в фильме «Над законом», женщину Арнольда Шварценеггера в ленте «Вспомнить все» и даму Сильвестра Сталлоне в «Специалисте».

Всемирную известность Стоун принес «Основной инстинкт» Пола Верховена. Сама Стоун вспоминала, что «не понимала, что привлекательна, до тех пор, пока не посмотрела «Основной инстинкт» со своим участием.