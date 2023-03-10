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55 минут назад

«Я не понимала, что привлекательна». Шэрон Стоун — 65

Газета.Ru

10 марта 65-летие отмечает американская актриса, продюсер и бывшая модель Шэрон Стоун.

1/14 Кадр из фильма «Специалист» (1994)
Фото: Warner Bros.
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2/14 Кадр из фильма «Воспоминания о звёздной пыли» (1980)
Фото: Rollins-Joffe Productions
3/14 Актеры Шэрон Стоун и Стивен Сигал в фильме «Над законом» (1988)
Фото: Warner Bros. Pictures Co.
4/14 Актеры Арнольд Шварценеггер и Шэрон Стоун в фильме «Вспомнить всё» (1990)
Фото: Carolco Pictures Inc.
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5/14 Кадр из фильма «Основной инстинкт» (1992)
Фото: Canal+
6/14 Актеры Уильям Болдуин и Шэрон Стоун в фильме «Щепка» (1993)
Фото: Paramount Pictures
7/14 Актриса Шэрон Стоун, 1996 год
Фото: Global Look Press
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8/14 Кадр из фильма «Казино» (1995)
Фото: Global Look Press
9/14 Кадр из фильма «Быстрый и мертвый» (1995)
Фото: Japan Satellite Broadcasting Inc. (JBS)
10/14 Актеры Элден Хенсон и Шэрон Стоун в фильме «Великан» (1998)
Фото: Miramax Films
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11/14 Кадр из сериала «Новый Папа» (2020)
Фото: Home Box Office (HBO)
12/14 Бывший премьер-министр РФ Владимир Путин и актриса Шэрон Стоун в Русском музее в Санкт-Петербурге, 2010 год
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
13/14 Актриса Шэрон Стоун на Каннском кинофестивале, 2022 год
Фото: MPP/Global Look Press
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14/14 Шэрон Стоун и ее приемный сын Роан Джозеф Бронштейн. У актрисы есть еще два приемных сына
Фото: Dave Bedrosian/Global Look Press

Она дебютировала в незначительной роли в фильме Вуди Аллена «Воспоминания о звездной пыли». Затем актрисе доставались второстепенные роли в лентах «Непримиримые противоречия» и «Копи царя Соломона». Она также сыграла подругу Стивена Сигала в фильме «Над законом», женщину Арнольда Шварценеггера в ленте «Вспомнить все» и даму Сильвестра Сталлоне в «Специалисте».

Всемирную известность Стоун принес «Основной инстинкт» Пола Верховена. Сама Стоун вспоминала, что «не понимала, что привлекательна, до тех пор, пока не посмотрела «Основной инстинкт» со своим участием.

Далее последовала главная роль в «Щепке», где актриса сыграла жертву маньяка. А в 1995 году она появилась в «Казино» Мартина Скорсезе. За эту роль она была удостоена «Золотого глобуса» и получила единственную в карьере номинацию на премию «Оскар» за лучшую женскую роль.

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