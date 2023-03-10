Земфира* выпустила песню о принудительной любви к родине

Певица Земфира Рамазанова (признана в РФ иностранным агентом) выпустила первый после присвоения статуса иноагента трек. Сингл PODNHA она опубликовала на YouTube.

«Мы научим тебя, сука, родину любить, осуждение и мысли невозможны. Научись, сука, родину любить. Будет больно, плохо, будет сложно», — поет артистка. Текст-дисклеймер об иноагентстве в треке диктует подруга звезды — актриса Рената Литвинова.

За 12 часов после публикации видеоролик с песней собрал более 91 тыс. просмотров.

*Земфиру включили в список иностранных агентов 10 февраля за «поддержку Украины» и «выступления в недружественных странах». После этого она рассказала о своем состоянии и поблагодарила фанатов за поддержку.