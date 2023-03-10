Лолита рассказала о преследованиях со стороны маньяка

«Люди, которые преследуют, обычно психически нездоровы. Их нельзя провоцировать. Нужно сразу обращаться в органы. У меня такой случай был лет десять назад. Я написала заявление в полицию, и мне помогли», — рассказала 59-летняя исполнительница.