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39 минут назад

Инстасамка призналась, что не позовет отца на свадьбу

Газета.Ru

Певица Инстасамка (настоящее имя - Дарья Зотеева) в своем Telegram-канале ответила на вопросы подписчиков о предстоящей свадьбе. Звезда призналась, что хочет устроить пышное торжество, на которое будет приглашен большой "списочек" гостей. Также она объяснила, что не устраивала празднования свадьбы в 2022 году, поскольку было неподходящее время.

Инстасамка не позовет отца на свадьбу
Фото: instasamka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)instasamka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Один из подписчиков спросил, будет ли приглашен на празднование отец Инстасамки.

"Так вышло, что нет", - написала исполнительница в личном блоге.

Ранее она рассказывала, что отец перестал общаться с Зотеевой после ее ухода из дома. Дарья Зотеева замужем за музыкантом и продюсером Moneyken (настоящее имя - Олег Еропкин).

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