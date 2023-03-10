Инстасамка не позовет отца на свадьбу

Певица Инстасамка (настоящее имя - Дарья Зотеева) в своем Telegram-канале ответила на вопросы подписчиков о предстоящей свадьбе. Звезда призналась, что хочет устроить пышное торжество, на которое будет приглашен большой "списочек" гостей. Также она объяснила, что не устраивала празднования свадьбы в 2022 году, поскольку было неподходящее время.
Один из подписчиков спросил, будет ли приглашен на празднование отец Инстасамки.
"Так вышло, что нет", - написала исполнительница в личном блоге.
Ранее она рассказывала, что отец перестал общаться с Зотеевой после ее ухода из дома. Дарья Зотеева замужем за музыкантом и продюсером Moneyken (настоящее имя - Олег Еропкин).