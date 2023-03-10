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8 минут назад

Лолита призналась, что ее преследовал маньяк

Газета.Ru

Певица Лолита Милявская призналась, что столкнулась с преследованием маньяка. Ее слова цитирует Prozvezd.info.

Лолита призналась, что ее преследовал маньяк
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Люди, которые преследуют, обычно психически не здоровы. Их нельзя провоцировать. Нужно сразу обращаться в органы. У меня такой случай был лет десять назад. Я написала заявление в полицию, и мне помогли», — вспоминает артистка.

Лолита заявила, что выступает против публикации личных данных знаменитостей в сети, поскольку неадекватные поклонники могут этим воспользоваться.

Исполнительница утверждает, что все знаменитости сталкивались с преследованиями. Из-за этого звездам приходилось менять номер телефона и обращаться в правоохранительные органы.

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