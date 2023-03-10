Лолита призналась, что ее преследовал маньяк

Певица Лолита Милявская призналась, что столкнулась с преследованием маньяка. Ее слова цитирует Prozvezd.info.
«Люди, которые преследуют, обычно психически не здоровы. Их нельзя провоцировать. Нужно сразу обращаться в органы. У меня такой случай был лет десять назад. Я написала заявление в полицию, и мне помогли», — вспоминает артистка.
Лолита заявила, что выступает против публикации личных данных знаменитостей в сети, поскольку неадекватные поклонники могут этим воспользоваться.
Исполнительница утверждает, что все знаменитости сталкивались с преследованиями. Из-за этого звездам приходилось менять номер телефона и обращаться в правоохранительные органы.