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31 минуту назад

Подписчики уличили Собчак во лжи из-за одной детали на фото

Елена Прошина

Журналист и телеведущая Ксения Собчак рассказала в своих социальных сетях о том, как провела 8 марта на отдыхе в Сочи. Однако её подписчики заподозрили, что телеведущая могла обмануть аудиторию. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Собчак уличили во лжи из-за одной детали на фото
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Собчак, в Международный женский день она вместе с мужем каталась на лыжах в Сочи. В своих социальных сетях телеведущая не только показала фото с отдыха, но и прорекламировала местную лыжную школу.

«Решили семейно отметить 8 Марта тем, что встали на беговые лыжи в Красной Поляне! Выглядит пока так себе, но чувствуется, как будто я мастер спорта со стажем», – написала она.

Однако подписчики заметили, что на одно из фото попало табло с временем и датой – 26 февраля 2023 года. Пользователи предположили, что Собчак попросту всех обманула, а опубликованные фото были сделаны во время отдыха телеведущей в Дубае.

кадр видео

Впрочем, ранее сама Собчак говорила, что специально «неправильно» публикует фотографии в соцсетях, чтобы её месторасположение невозможно было отследить. А кто-то из подписчиков предположил, что проблема вообще может быть связана с поломкой табло.

Напомним, что в конце февраля 2023 года, Ксения Собчак улетела из России на отдых в Дубай.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,
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