"Сижу на кресле-каталке": Шуфутинский получил серьезные травмы

"Я поскользнулся на льду, правая нога поехала вперед, и я упал со всей дури на спину. Разбил копчик, потянул мышцу на ноге, есть ещё подозрение на проблемы с мениском. Боли то утихают, то вдруг начинает плечо болеть, ещё что-нибудь. Поэтому дома сижу на специальной подушке на кресле-каталке. Мне так удобнее", - признался aif.ru Шуфутинский.