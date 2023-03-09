"Сижу на кресле-каталке": Шуфутинский получил серьезные травмы

Известный российский певец Михаил Шуфутинский рассказал об очень неприятных травмах, которые он получил, упав на льду.
"Я поскользнулся на льду, правая нога поехала вперед, и я упал со всей дури на спину. Разбил копчик, потянул мышцу на ноге, есть ещё подозрение на проблемы с мениском. Боли то утихают, то вдруг начинает плечо болеть, ещё что-нибудь. Поэтому дома сижу на специальной подушке на кресле-каталке. Мне так удобнее", - признался aif.ru Шуфутинский.
При этом он смог дать несколько выступлений, несмотря на такие повреждения - в частности, "Большой юбилейный" в Рязани 1 марта. Он отметил, что "было мучительно" три с половиной часа ехать из Москвы. Тур продолжится 22 марта в Тюмени, 13 апреля в Санкт-Петербурге и 18 апреля в Москве.
13 апреля Шуфутинскому исполнится 75 лет.