Шоумена Михаила Шаца депортировали из Индонезии, сообщили организаторы концерта. Концерт Шаца должен был состояться на Бали, но на площадку пришли представители миграционной полиции.

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Как уточняет Telegram-канал "Осторожно, новости", рейды прошли и в других местах. По информации канала, Шац не задержан, он отправился запланированным рейсом в Тель-Авив (Израиль).

Деньги за билеты гостям сорванного концерта вернут.

"В ближайшее время мы возьмем паузу по мероприятиям на время выяснения причин и обстоятельств иммиграционного рейда", - сказали организаторы.