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44 минуты назад

Шац срочно вернулся в Израиль после требований миграционной полиции Индонезии

Газета.Ru

Шоумена Михаила Шаца депортировали из Индонезии, сообщили организаторы концерта. Концерт Шаца должен был состояться на Бали, но на площадку пришли представители миграционной полиции.

Михаила Шаца* депортировали из Индонезии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточняет Telegram-канал "Осторожно, новости", рейды прошли и в других местах. По информации канала, Шац не задержан, он отправился запланированным рейсом в Тель-Авив (Израиль).

Деньги за билеты гостям сорванного концерта вернут.

"В ближайшее время мы возьмем паузу по мероприятиям на время выяснения причин и обстоятельств иммиграционного рейда", - сказали организаторы.

О том, что 57-летнего Шаца задержали на Бали, ранее сообщило издание Life.

Шоу-бизнес,Михаил Шац,
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