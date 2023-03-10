Гороскоп на 11 марта 2023 года: что обещают астрологи

ОВНЫ 11 марта Овны должны сделать над собой усилие и успокоиться. Звёзды предупреждают: это будет один из тех дней, когда все может пойти не так из-за одного неосторожного слова. ТЕЛЬЦЫ Если Тельцы работают в эту субботу, их ждёт насыщенный и продуктивный день, говорят звёзды. Если же вы отдыхаете, наслаждайтесь созерцанием чужого труда. Это тоже бывает полезно. БЛИЗНЕЦЫ В этот день Близнецы могут столкнуться с обманом или коварством. Звёзды призывают вас 11 Марта не выходить из дома и не общаться с незнакомцами. РАКИ 11 марта Ракам должно повезти, говорят звёзды. Особенно в том случае, если вы решите начать что-то новое. То, о чем давно мечтали. Так что действуйте смело и решительно. ЛЬВЫ Львы в эту субботу могут сделать для себя ряд открытий, говорят звёзды. Но предупреждают: не все из них вам понравятся. Сохраняйте философское спокойствие и не совершайте резких телодвижений. ДЕВЫ Девам в эту субботу следует держаться подальше от острых и горячих предметов. Звёзды говорят, велик риск травмы. Лучше займитесь в этот день ничегонеделанием. ВЕСЫ 11 марта Весы могут получить шанс все изменить, говорят звёзды. Правда, захотите вы им воспользоваться или нет - большой вопрос. Пусть на него отвечает ваша интуиция. СКОРПИОНЫ 11 марта Скорпионы должны быть внимательны до предела. Звёзды предупреждают: стоит вам в эту субботу отвлечься на минутку - и все полетит в тартарары. СТРЕЛЬЦЫ 11 марта Стрельцы должны будут заниматься исключительно проверенными, хорошо знакомым делами. Звёзды говорят: если решите начать что-то новое, можете сильно погореть. КОЗЕРОГИ 11 марта у Козерогов будет все получаться легко и непринуждённо. Постарайтесь наметить себе как можно больше дел. Такие удачные дни бывают редко. ВОДОЛЕИ В эту субботу Водолеи не должны оставаться одни, говорят звёзды. 11 марта у вас будет так много дел, что справиться с ними удастся только в паре с помощником, а то и не с одним. РЫБЫ Рыбы должны будут заняться какой-то страшно необходимой рутиной. Звёзды призывают вас не прокрастинировать в этот день. Раньше начнёте - раньше закончите. Фото: unsplash.com