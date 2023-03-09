В сети выставили на продажу микрофон SHAMAN за 100 тыс. рублей

В сети выставили на продажу микрофон, в который пел артист SHAMAN. Объявление опубликовано на платформе «Авито».

Мужчина, опубликовавший слот, представился работником компании RENSOUND, которая занимается туром SHAMAN. Продавец объяснил, что микрофон больше не используется артистом, так как был сломан на выступлении 3 марта. Устройство уронено на концерте и стало непригодным. Стоимость микрофона составила 100 тыс. рублей.