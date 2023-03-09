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24 минуты назад

В сети выставили на продажу микрофон SHAMAN за 100 тыс. рублей

Газета.Ru

В сети выставили на продажу микрофон, в который пел артист SHAMAN. Объявление опубликовано на платформе «Авито».

В сети выставили на продажу микрофон SHAMAN за 100 тыс. рублей
Фото: AvitoAvito

Мужчина, опубликовавший слот, представился работником компании RENSOUND, которая занимается туром SHAMAN. Продавец объяснил, что микрофон больше не используется артистом, так как был сломан на выступлении 3 марта. Устройство уронено на концерте и стало непригодным. Стоимость микрофона составила 100 тыс. рублей.

«Но именно этот микрофон проехал все предыдущие города, и в него пел SHAMAN. Имеет ценность только для ценителей творчества!» — сообщил продавец.

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