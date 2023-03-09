64-летний народный артист России Сергей Гармаш вызвал себе скорую помощь. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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По версии Telegram-канала 112, медиков вызвал брат актера.

Врачи осматривают Гармаша и решают вопрос о госпитализации актера. По предварительной версии, медицинская помощь ему понадобилась из-за отравления.