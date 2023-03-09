64-летний народный артист России Сергей Гармаш вызвал себе скорую помощь. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По версии Telegram-канала 112, медиков вызвал брат актера.
Врачи осматривают Гармаша и решают вопрос о госпитализации актера. По предварительной версии, медицинская помощь ему понадобилась из-за отравления.
Ранее Наталья Мамонова, жена заслуженного артиста России Георгия Мартиросяна заявила «Газете.Ru», что актер находится в больнице. Однако, по ее словам, речь идет о плановом обследовании.