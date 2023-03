The Weeknd повторил рекорд Майкла Джексона в чарте Billboard Hot 100

Последним треком The Weeknd, попавшим в топ Billboard Hot 100, стал ремикс песни Die For You, записанный певцом совместно с Арианой Гранде. До этого на первую строчку чарта попадали такие композиции, как Blinding Lights, Save Your Tears, The Hills, Can’t Feel My Face, Starboy и оригинальная версия Die For You, выпущенная в 2016 году.