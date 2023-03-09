Бузова рассказала, как жила среди диких животных в Африке

Артистка и телеведущая Ольга Бузова рассказала в беседе с tnzvezdy.ru об экстремальных условиях, в которых ей приходилось жить на съемках шоу «Звезды в Африке».

Бузова призналась, что съемочная группа переживала ураганы и тропические перепады температур. Однако самым экстремальным ведущая назвала соседство с дикими животными. Из-за зверей команде проекта приходилось добираться до своих номеров с фонариком в темное время суток. Также было запрещено выходить из помещения ночью.