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16 минут назад

Ольга Бузова рассказала, как жила среди диких животных в Африке

Газета.Ru

Артистка и телеведущая Ольга Бузова рассказала в беседе с tnzvezdy.ru об экстремальных условиях, в которых ей приходилось жить на съемках шоу «Звезды в Африке».

Бузова рассказала, как жила среди диких животных в Африке
Фото: buzova86/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)buzova86/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Бузова призналась, что съемочная группа переживала ураганы и тропические перепады температур. Однако самым экстремальным ведущая назвала соседство с дикими животными. Из-за зверей команде проекта приходилось добираться до своих номеров с фонариком в темное время суток. Также было запрещено выходить из помещения ночью.

«Однажды утром я проснулась и увидела у своей двери разодранную антилопу. Жить среди такой дикой и непредсказуемой природы — настоящий экстрим», — поделилась артистка.

Шоу-бизнес,Ольга Бузова,
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