Бузова рассказала, как жила среди диких животных в Африке

Артистка и телеведущая Ольга Бузова рассказала в беседе с tnzvezdy.ru об экстремальных условиях, в которых ей приходилось жить на съемках шоу «Звезды в Африке».
Бузова призналась, что съемочная группа переживала ураганы и тропические перепады температур. Однако самым экстремальным ведущая назвала соседство с дикими животными. Из-за зверей команде проекта приходилось добираться до своих номеров с фонариком в темное время суток. Также было запрещено выходить из помещения ночью.
«Однажды утром я проснулась и увидела у своей двери разодранную антилопу. Жить среди такой дикой и непредсказуемой природы — настоящий экстрим», — поделилась артистка.