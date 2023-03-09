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2 часа назад

Ольга Бузова сообщила, что не хочет устраивать вторую пышную свадьбу

Газета.Ru

Артистка и телеведущая Ольга Бузова рассказала в беседе с tnzvezdy.ru, какой хочет видеть свою вторую свадьбу.

Бузова сообщила, что не хочет устраивать вторую пышную свадьбу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Бузовой, она уже сыграла свадьбу, о которой мечтала. Именно поэтому в следующий раз звезда не хочет устраивать пышное торжество. Артистка призналась, что для нее бракосочетание стало уже более «личной и интимной историей».

Однако в ближайшее время Бузова не планирует выходить замуж. Артистка пока не нашла подходящего мужчину на роль своего супруга. «Но как только до этого дойдет, я вам обязательно сообщу», — заявила ведущая.

Бузова добавила, что мужчину характеризуют поступки и его отношение к женщинам. Для певицы важно, чтобы в романе были честность, верность, поддержка, сила и взаимопонимание.

Шоу-бизнес,Ольга Бузова,
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