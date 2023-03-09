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29 минут назад

Российская стендаперша рассказала о конфликте в КВН

Lenta.ru

Российская стендаперша, героиня проектов «Comedy Баттл» и «Открытый микрофон» Ярослава Тринадцатко заявила, что в прошлом участвовала в КВН, однако ушла из команды с конфликтом. Об этом она рассказала в интервью журналистке Лизе Лазерсон, видео доступно на YouTube.

Российская стендаперша рассказала о конфликте в КВН
Фото: Лиза Лазерсон / YoutubeЛиза Лазерсон / Youtube

Лазерсон в ходе беседы вспомнила, что в юности Тринадцатко участвовала в реалити-шоу, посвященном модельному бизнесу. «Было такое, но это когда меня выперли из команды КВН. Это чисто из-за того, что мы тогда расстались очень плохо, они меня выгнали», — раскрыла Тринадцатко. Стендаперша добавила, что решила сняться в телепроекте, поскольку после ухода из команды ей хотелось быть на сцене.

Ярослава Тринадцатко в 2015 году участвовала в юмористическом шоу «Comedy Баттл», где дошла до полуфинала. Впоследствии снималась в таких телепроектах, как «Открытый микрофон» и «Стендап Андеграунд». Является резиденткой московского клуба Standup Club #1.

Ранее Тринадцатко на подкасте «Бухарог Лайв» рассказала о последствиях абьюзивных отношений. Юмористка призналась, что из-за таких отношений у нее серьезно пошатнулось здоровье.

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