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1 час назад

Маша Малиновская рассказала, как относится к покинувшим Россию артистам

Слово и Дело

Телеведущая и модель Маша Малиновская объяснила, как относится к артистам, которые покинули Россию после начала специальной операции на Украине. Она подчеркнула, что не критиковала коллег за отъезд.

Малиновская рассказала, как относится к покинувшим Россию артистам
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Малиновская призналась, что не поддерживает артистов, которые после переезда начали плохо отзываться о своей родине. Она в недоумении от их поступка, но резко высказывалась ранее в адрес звезд не по причине отъезда за рубеж.

«У меня есть некий когнитивный диссонанс, когда лидеры мнений уезжают в Израиль, они начинают заламывать руки театрально, стыдиться быть русскими. И приезжают в Израиль, который 73 года воюет с Палестиной. Ты не находишь это странным?» — задалась вопросом блондинка в YouTube-шоу «Алена, блин!».

Модель указала, что Россия многое дала артистам, которые теперь оскорбляют родину. Она назвала поведение коллег предательством.

Шоу-бизнес,Маша Малиновская,
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