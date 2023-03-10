«Из тебя все соки выжала наркота»: Гуф выставил напоказ ссору с женой

В копилке странных поступков рэпера Гуфа появился еще один эпизод. Исполнитель в социальных сетях показал ссору с женой Юлией Королевой.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Камнем преткновения стало желание супруги рэпера вернуться в Москву. Музыканту идея не понравилась, и он отобрал у Юлии паспорт.

— Из тебя все соки выжала твоя наркота, которую ты нюхаешь. Хватит издеваться, я вызову копов! Отдай паспорта! — негодовала Юлия.

Чем закончился конфликт между супругами, неизвестно. Поклонники Гуфа надеются, что их кумир сможет сохранить семью.

Примечательно, что рэпер третий день подряд выкладывает в личном блоге странные видео. На кадрах он курил, матерился и проводил время с другими женщинами, пишет StarHit.

До этого Гуф опубликовал другой неоднозначный пост, где назвал экс-супругу Айзу Анохину «своей женщиной» и трогательно поздравил с 8 Марта. Пользователи задались вопросом, почему исполнитель не поздравил свою жену Юлию Королеву, которая родила ему дочь в прошлом году.