Ивлеева в честь дня рождения снялась в нижнем белье

Российская ведущая и актриса Анастасия Ивлеева поделилась кадрами откровенной фотосессии, в которой она приняла участие в честь дня рождения. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Фото: РИА НОВОСТИ РИА НОВОСТИ

32-летняя знаменитость снялась на белом фоне в голубом корсетном топе на завязках и кружевных трусах белого цвета. Вдобавок знаменитость надела чулки в тон нижнего белья и серебристые босоножки. Волосы Ивлеевой накрутили и собрали с помощью черного банта, а на лицо нанесли нюдовый макияж. Из аксессуаров на ней — массивное колье.

«Всегда буду пробовать для себя что-то новое и ломать стереотипы. И мне плевать, из профессии я или нет, есть ли у меня слух, голос, размер s, насмотренность, парень, эрудиция, талант, тонкая талия или смех кокетки, нравится или не нравится кому-то, что я ругаюсь матом, не люблю маленький член или не могу купить маме раковину… Плевать!» — подписала именинница пост.