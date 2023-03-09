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59 минут назад

Деми Мур переехала жить к Брюсу Уиллису и его новой жене

Газета.Ru

Голливудская звезда Деми Мур переехала в дом экс-супруга актера Брюса Уиллиса. 60-летняя актриса поселилась в его доме, где также приживает его нынешняя жена, модель Эмма Хемминг. Деми собирается помогать Эмме ухаживать за 67-летним Брюсом, состояние которого все ухудшается.

Деми Мур переехала жить к Брюсу Уиллису и его новой жене
Фото: demimoore/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)demimoore/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Весной 2022 года у артиста диагностировали афазию, болезнь начала прогрессировать. Теперь врачи поставили ему диагноз: лобно-височная деменция (известная как FTD).

"К сожалению, проблемы с общением - лишь один из симптомов болезни, с которой борется Брюс", - написала его супруга в соцсетях.

"Деми переехала, и она не уедет до самого конца", - рассказал источник Daily Mail. Ранее бывшие супруги уже объединялись. Во время пандемийной изоляции Уиллис жил не с женой, а вместе с Деми и тремя их дочерями.

Ранее жена Брюса Уиллиса попросила папарацци не тревожить больного актера.

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