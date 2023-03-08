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55 минут назад

Новикова обнародовала свою настоящую фамилию

Ирина Лебедева

Клара Новикова в юности носила фамилию Герцер.

Новикова обнародовала свою настоящую фамилию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Первым мужем Клары был барабанщик, сокурсник по цирковому училищу, Виктор Новиков.

«Новиковой я стала по мужу. После свадьбы взяла его фамилию. Я не очень стремилась к этому замужеству. Просто встретила человека по фамилии Новиков, который как-то участливо ко мне отнесся – то поможет чемодан поднести, то пригласит поужинать. И у нас возникли отношения», - рассказала артистка.

Клара познакомила Виктора со своими родителями, но жених дочери отцу не понравился. Папа, по словам Клары, был высокий могучий красавец. А Виктор – маленького роста. Особенно поразил будущего тестя размер обуви избранника дочери – 39-й. Об этом пишут dni.ru.

«У мужчинки бывают такие ножки?!» – удивился он.

Позднее, после развода и в следующем браке Клара не стала менять фамилию – поскольку юморист Новикова уже получила известность.

Новикова была замужем два раза. Во второй раз юмористка вышла замуж за Юрия Зерчанинова, с которым прожила в браке 35 лет.

Шоу-бизнес,Клара Новикова,Виктор Новиков,
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