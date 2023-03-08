Новикова обнародовала свою настоящую фамилию

Клара Новикова в юности носила фамилию Герцер.
Первым мужем Клары был барабанщик, сокурсник по цирковому училищу, Виктор Новиков.
«Новиковой я стала по мужу. После свадьбы взяла его фамилию. Я не очень стремилась к этому замужеству. Просто встретила человека по фамилии Новиков, который как-то участливо ко мне отнесся – то поможет чемодан поднести, то пригласит поужинать. И у нас возникли отношения», - рассказала артистка.
Клара познакомила Виктора со своими родителями, но жених дочери отцу не понравился. Папа, по словам Клары, был высокий могучий красавец. А Виктор – маленького роста. Особенно поразил будущего тестя размер обуви избранника дочери – 39-й. Об этом пишут dni.ru.
«У мужчинки бывают такие ножки?!» – удивился он.
Позднее, после развода и в следующем браке Клара не стала менять фамилию – поскольку юморист Новикова уже получила известность.
Новикова была замужем два раза. Во второй раз юмористка вышла замуж за Юрия Зерчанинова, с которым прожила в браке 35 лет.