Новикова обнародовала свою настоящую фамилию

«Новиковой я стала по мужу. После свадьбы взяла его фамилию. Я не очень стремилась к этому замужеству. Просто встретила человека по фамилии Новиков, который как-то участливо ко мне отнесся – то поможет чемодан поднести, то пригласит поужинать. И у нас возникли отношения», - рассказала артистка.