Супруг блогера Чекалиной заявил о готовности погасить долги

«По поводу претензий, которые к нам есть, постараемся в ближайшее время их погасить. Что платим много налогов, здесь такая ситуация случилась — спасибо, что за первый раз не сажают. Постараемся все заплатить и забудем эту историю», — сказал он в соцсетях.