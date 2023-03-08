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1 час назад

Супруг блогера Чекалиной (Лерчек) заявил о готовности погасить долги

Ирина Лебедева

Артем Чекалин, муж известного блогера Валерии Черкалиной (Лерчек) в социальных сетях сделал заявление о том, что они возместят все накопившиеся долги по налогам, - пишет iz.ru.

Супруг блогера Чекалиной заявил о готовности погасить долги
Фото: ТелеграмТелеграм

«По поводу претензий, которые к нам есть, постараемся в ближайшее время их погасить. Что платим много налогов, здесь такая ситуация случилась — спасибо, что за первый раз не сажают. Постараемся все заплатить и забудем эту историю», — сказал он в соцсетях.

Напомним, что у семьи блогера обнаружены 300 миллионов недоплаченных налогов.

В отношении блогера Валерии Чекалиной и ее мужа Артема возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. Адвокат Александр Добровинский предположил, какие сроки лишения свободы могут получить участники процесса.

По мнению юриста, при хорошем юридическом сопровождении блогерам «может повезти». Однако это не исключает, что супруги могут получить наказание сроком «до шести лет лишения свободы».

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