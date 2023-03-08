Михайлов призвал мужчин и женщин беречь любимых людей

Стас Михайлов, исполнитель песен о любви и женской красоте и кумир многих российских представительниц прекрасного пола, обратился к поклонницам с пожеланиями добра и счастья. При этом певец призвал женщин беречь своих любимых мужчин и не ждать, что принцы выстроятся в очередь у дверей, - информирует 5 Канал.
Это же относится и к мужчинам, уверен исполнитель. Не стоит думать, что свою половинку легко заменить, выбирая из десятка принцесс. Потерять близкого человека легко, а достойной замены можно не встретить никогда.
«Такой дар — если это твой человек. Один раз небо даст тебе такого человека, один раз, а может, не даст никогда. Поэтому если вот здесь что-то екает, берегите и чувствуйте это сердцем. И берегите этого человека — и мужчина, и женщина», — уверен артист.
Звездный исполнитель Стас Михайлов накануне сообщил, что общается со своими детьми не так часто, как это бы ему хотелось. Напомним, что у артиста шестеро наследников. К сожалению, из-за плотного графика концертов и гастрольных туров, а также записей новых альбомов у него практически нет времени на общение с ними.
Михайлов отмечает, что шанс побыть с детьми – самое большое счастье для него. Но его расстраивает тот факт, что это получается у него крайне редко. https://news.rambler.ru/starlife/50335219/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink