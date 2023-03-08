Ксения Бородина поздравила себя с 40-летием

«Ты всю жизнь бежала, пыталась все успеть, много работала, старалась быть всегда хорошей, угождать, справлялась с трудностями, любила, прощала, отдавала. Теперь ты остановилась…. Посмотрела на себя… обняла себя крепко, крепко и сказала: «Моя девочка, все у тебя хорошо, ты большая умничка, а теперь посвяти время себе», — написала она.