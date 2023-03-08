Блогеры Чекалины впервые вышли на связь после обысков

Предприниматель Артем Чекалин, муж топ-блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) выложил в соцсетях видео, в котором объяснил происхождение восьми кг золота и большого количества загранпаспортов. Об этом пишет РЕН ТВ.

Отмечается, что накануне в особняке блогерской четы силовики провели обыск. В ходе осмотра им удалось обнаружить валюту, золотые слитки, а также загранпаспорта.

Кроме того, в просторном гараже располагались автомобили премиум-класса (Mercedes, Porsche, Audi и BMW).

На кадрах опубликованного видео Чекалины улыбаются, выглядят как люди, у которых нет каких-либо серьезных проблем.

Лерчик подчеркнула, что у них все хорошо. Артем рассказал, в свою очередь, что золото выдал один из крупных банков после того, как заморозил долларовые счета предпринимателей.

Наличие паспортов в таком количестве, пояснил Чекалин, обусловлено тем, что в семье пять человек. У каждого по два паспорта.

Вместе с тем, уточнил Чекалин, он был вынужден в силу ряда обстоятельств оставить жену без подарка на 8 марта. Он добавил, что расскажет о причинах, когда это станет возможным.