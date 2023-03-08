Лоза: «Наша женщина - сильная женщина!»

«Мы никогда не считали их хрупкими. Русская женщина — коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. Думаю, ничего не поменялось, и, если понадобится, женщина готова на любые поступки, свершения, подвиги. Мы всегда будем относиться к ним, исходя из такой точки зрения: наша женщина — сильная женщина! Подарки и цветы любят и сильные, и слабые женщины. Будем и впредь их дарить: подарки и цветы, или цветы и подарки, кому как захочется», — отметил музыкант.