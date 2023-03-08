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28 минут назад

Лоза: «Наша женщина - сильная женщина!»

Ирина Лебедева

Юрий Лоза поздравил россиянок с праздников 8 марта и рассказал, что представительницы прекрасного пола в нашей стране при необходимости могут совершить любой подвиг. Об этом пишет ФАН.

Лоза: «Наша женщина - сильная женщина!»
Фото: ТАССТАСС

«Мы никогда не считали их хрупкими. Русская женщина — коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. Думаю, ничего не поменялось, и, если понадобится, женщина готова на любые поступки, свершения, подвиги. Мы всегда будем относиться к ним, исходя из такой точки зрения: наша женщина — сильная женщина! Подарки и цветы любят и сильные, и слабые женщины. Будем и впредь их дарить: подарки и цветы, или цветы и подарки, кому как захочется», — отметил музыкант.

Ранее певец Юрий Лоза рассказал о том, как опростоволосился перед супругой 8 марта. Казалось бы, артист потратил большую сумму денег, чтобы угодить супруге, но сюрприз пришелся не ко двору.

Шоу-бизнес,Юрий Лоза,
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