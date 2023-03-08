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56 минут назад

Адвокат высказался по поводу продажи замка Пугачевой

Ирина Лебедева

Алла Пугачева с супругом выставили на продажу свой роскошный особняк в подмосковной деревне Грязь. Продюсер Сергей Дворцов недавно рассказывал, что уже был и покупатель – некий бизнесмен, но все же сделка не состоялась. Однако, по словам Дворцова, это не окончательное решение, и есть реальный шанс реализовать имущество.

Адвокат высказался по поводу продажи замка Пугачевой
Фото: РИА Новости РИА Новости

Звездный адвокат Сергей Алешкин, однако, считает, что в данный момент лучше всего будет приостановить продажу особняка, - пишут 7days.ru.

«Скорее всего, эта недвижимость останется детям — при нынешней ситуации это самый лучший вариант», - сказал он.

Адвокат считает, что в нынешней ситуации вряд ли кто-то станет покупать это здание. Тем более, что возникнут проблемы с переводом миллиарда (во столько хозяева оценили замок) за рубеж. А Лиза и Гарри подрастут и могут захотеть вернуться в Россию.

Как ранее писали СМИ, звездная пара может за вырученные деньги приобрести себе жилье в Израиле в общине Кесарии.

По предоставленным данным, в Кесарии можно приобрести жилье примерно за 150 млн. рублей. А новый 6-комнатный коттедж с собственным бассейном и большим садом будет стоить 400 млн. рублей. То есть, паре хватит вырученных денег за замок на две недвижимости в Израиле.

Шоу-бизнес,Сергей Дворцов,Алла Пугачева,
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