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12 минут назад

Погребняк чуть не погибла на съемках шоу

Ирина Лебедева

Мария Погребняк встретилась с реальной опасностью в ходе съемок телешоу «Новые звезды в Африке». Блогер едва не наступила на черного скорпиона в ванной гостиницы. О случившемся Мария рассказала в микроблоге.

Погребняк чуть не погибла на съемках шоу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Первая ночь в Африке могла стать для меня последней», - написала она.

О том, насколько опасен был незваный гость, Погребняк узнала позднее, предъявив персоналу и коллегам фотографию скорпиона.

Как оказалось, эта разновидность скорпиона особо ядовита, удар жалом вызывает удушье и судороги, а если медицинская помощь вовремя не будет оказана, то возможен и летальный исход, - пишет 5 Канал.

Сейчас Мария уже с юмором вспоминает данный инцидент. Сама блогер по знаку зодиака – Скорпион, так что, как она отмечает, возможно, в этой истории кроется какая-то подсказка судьбы.

Ранее Погребняк высказалась на тему одиночества Ольги Бузовой. По версии Марии, в настоящее время в России сложно найти достойную пару для Ольги. Погребняк считает, что достойные мужчины, которые уважают, ценят и оберегают свою женщину - редкость.

Шоу-бизнес,Мария Погребняк,
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