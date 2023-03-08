Погребняк чуть не погибла на съемках шоу

Мария Погребняк встретилась с реальной опасностью в ходе съемок телешоу «Новые звезды в Африке». Блогер едва не наступила на черного скорпиона в ванной гостиницы. О случившемся Мария рассказала в микроблоге.

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«Первая ночь в Африке могла стать для меня последней», - написала она.

О том, насколько опасен был незваный гость, Погребняк узнала позднее, предъявив персоналу и коллегам фотографию скорпиона.

Как оказалось, эта разновидность скорпиона особо ядовита, удар жалом вызывает удушье и судороги, а если медицинская помощь вовремя не будет оказана, то возможен и летальный исход, - пишет 5 Канал.

Сейчас Мария уже с юмором вспоминает данный инцидент. Сама блогер по знаку зодиака – Скорпион, так что, как она отмечает, возможно, в этой истории кроется какая-то подсказка судьбы.