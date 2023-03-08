Старшая дочь Малинина выходит замуж

«Они познакомились два года назад, а сейчас помолвлены. Живут хорошо. У него есть своя огромная ферма, он выращивает баранов, но основной доход идет из компании, которая занимается вырубкой лесов. Обеспеченный парень. И что мне понравилось, на нее он никогда денег не жалеет, - сообщила она.