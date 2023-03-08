Старшая дочь Малинина выходит замуж

Кира Евдокимова, дочь певца Александра Малинина и певицы Ольги Зарубиной, выходит замуж за американского фермера. Кире 37 лет, и она с детства живет в США.
Об изменениях в личной жизни Киры рассказала ее мама, Ольга Зарубина, в программе «Звезды сошлись».
«Они познакомились два года назад, а сейчас помолвлены. Живут хорошо. У него есть своя огромная ферма, он выращивает баранов, но основной доход идет из компании, которая занимается вырубкой лесов. Обеспеченный парень. И что мне понравилось, на нее он никогда денег не жалеет, - сообщила она.
Александр Малинин и Ольга Зарубина познакомились в 1982 году. Тогда певец был женат, но ушел из семьи. Однако второй брак Малинина долго не продлился. Малинин оставил Ольгу с девятимесячной Кирой. Позднее Зарубина создала семью в США с новым возлюбленным.
Малинин не поддерживал отношений с дочерью, и холодно встретил ее, когда она прилетела знакомиться с ним в Москву, - пишет «Комсомольская Правда».
Ранее Ольга Зарубина рассказала в беседе с PROZVEZD о проблемах после развода с Александром Малининым. Зарубина призналась, что ее дочь Кира получила большую психологическую травму после расставания родителей.