Стало известно, кто будет вести следующую игру Высшей лиги КВН

Александр Масляков много лет был бессменным ведущим веселых и находчивых. Постоянного преемника Александру Васильевичу пока нет, и открывал сезон Валдис Пельш, вторую игру провел Александр Олешко.

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Теперь на посту ведущего в третьей игре 1/8 финала Высшей лиги появится Тимур Батрутдинов.

Артист сейчас считается одной из основных звезд Comedy Club, а ранее он был членом команды КВН «Незолотая молодежь».