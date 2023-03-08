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43 минуты назад

Стало известно, кто будет вести следующую игру Высшей лиги КВН

Ирина Лебедева

Александр Масляков много лет был бессменным ведущим веселых и находчивых. Постоянного преемника Александру Васильевичу пока нет, и открывал сезон Валдис Пельш, вторую игру провел Александр Олешко.

Стало известно, кто будет вести следующую игру Высшей лиги КВН
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Теперь на посту ведущего в третьей игре 1/8 финала Высшей лиги появится Тимур Батрутдинов.

Артист сейчас считается одной из основных звезд Comedy Club, а ранее он был членом команды КВН «Незолотая молодежь».

Пельш и Олешко заняли места в жюри рядом с Дмитрием Хрусталевым, Сергеем Жилиным, Аллой Михеевой и Константин Эрнст, - пишет «Комсомольская Правда».

Ранее Тина Канделаки пошутила, что Тимур Батрутдинов настолько добрый, что не сможет отказать в романе всем знаменитостям, которые в нем заинтересованы.

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