Стало известно, кто будет вести следующую игру Высшей лиги КВН

Александр Масляков много лет был бессменным ведущим веселых и находчивых. Постоянного преемника Александру Васильевичу пока нет, и открывал сезон Валдис Пельш, вторую игру провел Александр Олешко.
Теперь на посту ведущего в третьей игре 1/8 финала Высшей лиги появится Тимур Батрутдинов.
Артист сейчас считается одной из основных звезд Comedy Club, а ранее он был членом команды КВН «Незолотая молодежь».
Пельш и Олешко заняли места в жюри рядом с Дмитрием Хрусталевым, Сергеем Жилиным, Аллой Михеевой и Константин Эрнст, - пишет «Комсомольская Правда».
Ранее Тина Канделаки пошутила, что Тимур Батрутдинов настолько добрый, что не сможет отказать в романе всем знаменитостям, которые в нем заинтересованы.