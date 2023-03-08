«Желаю сдохнуть тебе и отцу»: дочь Охлобыстина затравили в Сети

Дочь актера Ивана Охлобыстина Евдокия столкнулась с травлей в Сети. Женщине, которая недавно впервые стала мамой, желают смерти. Гадости пишут и о ее дочери Еве.

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Наследница артиста с юмором реагирует на такие сообщения в социальных сетях.

— Доброе утро от «здоровых людей», — с иронией написала она, прикрепив скриншот одного из отправленных ей сообщений.

«Желаю сдохнуть, как собака в канаве, тебе, твоему ребенку и отцу», — оставила послание одна из подписчиц.

Скорее всего, дочь Охлобыстина столкнулась с таким негативом из-за политической позиции своего знаменитого отца. Он много раз высказывался в поддержку специальной военной операции и помогает российским военным, которые находятся на поле боя.

После слов Охлобыстина о жестоком обращении актера Артура Смольянинова* с женой Дарьей Мельниковой звезда фильма «9 рота» стал угрожать судебным разбирательством. Несмотря на это, режиссер ответил своему крестнику.