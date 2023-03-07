Варум и Агутин рассказали о расписании интимной жизни после 50 лет

Российская звездная пара, 54-летний Леонид Агутин и 53-летняя Анжелика Варум в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказали о расписании своей интимной жизни. Супругов цитирует KP.RU.

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Агутин признался, что несколько лет назад они с женой разъехались по разным комнатам — это было вызвано чередой мелких ссор по пустякам.

«Она там какие-то фильмы смотрит. С первой же серии засыпала, а я досматривал до конца», — вспомнил он.

Варум, в свою очередь, назвала секс после 50 лет «актом милосердия», и согласилась иногда пускать мужа к себе в спальню.

Агутин уточнил, что такие романтические свидания у них с женой происходят три раза в неделю. «Какие-то дни специально поспать надо вместе. Среда, пятница и воскресенье», — сказал артист.